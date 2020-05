Tripoli: “Internet gratuito per tutti, abolizione totale della tassa di soggiorno, convenzioni atte ad incentivare il turista a scegliere Patti.”

“Nelle scorse settimane abbiamo presentato, alcune proposte tutta accolte e che saranno messe in pratica, grazie anche a dei provvedimenti regionali nelle prossime settimane; proposte che vanno dalla totale abolizione della tassa del suolo pubblico, alla nuova installazione di strutture atte a mantenere gli stessi posti a sedere per attività di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo le dovute distanze.

Adesso bisogna creare incentivi al turismo, porre in essere delle misure che spingono il turista, sia esso anche corregionale a scegliere Patti piuttosto che un altro comune dell’isola.

In primis chiederemo il totale abattimennto della tassa di soggiorno, al contrario invece inviteremo con un apposita mozione l’amministrazione a pensare fin da subito ad istituire delle convenzioni con le compagnie marittime per i collegamenti con le isole Eolie e con i tour operator del luogo per le escursioni presso le nostre bellezze, che vanno da Tindari, ai Nebrodi, all’etna e molto altro, tali convenzioni devono prevedere delle forme di collaborazione tra ente pubblico e privato, creare un apposito capitolo di bilancio dalla quale attingere al fine di compartecipare come comune sull’acquisto, ad esempio:del biglietto per Vulcano per chi partirà da Patti Marina e alloggerà nelle nostre strutture, prevedere visite guidate scontate grazie alla convenzione per chi opterà per i tour operator del luogo.

Un altro importante tassello è l’immediata realizzazione di una linea WiFi gratuita su tutto il territorio comunale,già l’anno scorso avevamo presentato tale proposta, adesso ci auguriamo che la situazione possa spingere e accelerare i tempi affinché si proceda all’immediata realizzazione,questo comporterebbe già un piccolo risparmio per tutti gli operatori del settore turistico e della ristorazione che utilizzerebbero senza dubbio il servizio.

Infine ma non ultimo le operazioni di marcheting devono avere come obbiettivo il rilancio delle nostre bellezze a 360°. Mettere a disposizione degli operatori turistici una organizzazione logistica da parte del comune, improntata al rilancio del settore, è un fattore prioritario.

Tutto ciò è molto altro, sarà discusso nel prossimo consiglio comunale della prossima settimana “

Il capo gruppo di “Patti futura” – Filippo Tripoli