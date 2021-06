Patti Futura – Fino a 5 milioni di euro per realizzare un rifugio/canile comunale

Prosegue,  l’attività laboratoriale dei componenti del “laboratorio di idee” che affianca Patti Futura, dopo un primo incontro atto ad elaborare proposte ed emendamenti per la modifica del regolamento dell’imposta di soggiorno, l’attenzione si è focalizzata sui problemi territoriali per la gestione del randagismo, fenomeno di cui ad oggi solo le associazioni animaliste e singole volontarie, giornalmente cercano di combattere.

Con una scrupolosa attività di ricerca il Team formato per questa particolare tematica dall’avv. Adriana Cernea e dalla dott.ssa Concetta  Ficarra  in sinergia con alcuni esponenti di Patti Futura è venuto a conoscenza di un avviso pubblico per accedere a dei contributi per migliorare/realizzare dei rifugi per cani randagi.

Il consigliere Tripoli:

“Ho prontamente informato ufficiosamente la dirigente dell’ U.T.C. e nel prossimo consiglio comunale, con un’apposita mozione chiederò a tutto il consiglio di impegnare l’amministrazione in questa direzione. Ritengo  che ci siano i margini per partecipare al bando, che prevede fondi fino a 5 milioni di euro per la realizzazione di canili e/o rifugi, si potrebbe dare risposta alle aspettative di tutte le associazioni e dei volontari che negli anni non hanno mai lesinato impegno in questo delicato settore.

Intanto abbiamo informato l’assessore al ramo , su sollecitazione delle signore Avellino e Sarri, (volontarie che gestiscono i box comunali), della necessità di provvedere ad  una pulizia straordinaria e una disinfestazione dell’area adibita attualmente a “canile” comunale.