Patti Futura chiede la sospensione dei crediti del Comune

“Siamo certi che gli amministratori e i dipendenti comunali stiano dando il massimo in questi giorni, noi vogliamo dare, unitamente al nostro plauso, un contributo in termini di proposta, demandando, come è giusto, a chi di competenza ogni scelta.

A tal fine abbiamo inoltrato al sig. Sindaco due suggerimenti, uno volto a rafforzare la sicurezza dei nostri concittadini e l’altro volto ad alleviare le contingenti difficoltà dei commercianti. In sintesi abbiamo proposto che venga ordinato che tutti utilizzino le mascherine quando escono di casa, distribuendole gratuitamente a chi ne avesse bisogno, e che, per il momento, si sospenda ogni attività della creset concernente accertamento, recupero e riscossione, anche rateale, dei crediti del comune.”

Il Consigliere Comunale  Filippo Tripoli