Patti futura: “Barone Romeo, se non si opera si rimane ospedale di base”

Se le sale operatorie  “operano”  in precarietà non avendo le risorse e un  organico efficace,  si rischia che ai sensi e per gli effetti del decreto Balduzzi, nascano  le condizioni che portano al naturale  depotenziamento  del presidio ospedaliero.

“Questo è quanto accadrà nella predisposizione della prossima rete ospedaliera,  potrebbero essere a rischio risorse umane e posti letto. Sono  lontane le elezioni regionali, e questo crea terreno fertile per quanti non hanno mai avuto a cuore le sorti del nostro ospedale, dunque mai abbassare la guardia.

Si erano avute rassicurazione sull’individuazione degli anestesisti, indispensabili al fine di  far lavorare le sale operatorie con più tranquillità , invece tutto è sempre gestito in emergenza.”

Questo è quanto afferma il gruppo “Patti Futura”, Filippo Tripoli dichiara: “abbiamo e stiamo allertando chi di competenza  e i riferimenti regionali, per tutelare l’ospedale.

Invieremo una nota anche al sindaco di Patti, che da subito si è messo in moto in tal senso al fine di scongiurare tale situazione, una situazione che rischia di compromettere in negativo i numeri dell’ospedale, quei numeri, che ai sensi del decreto Balduzzi, sono necessari per poter auspicare il passaggio a  Dea di 1 livello per il  nostro ospedale, passaggio da tutti tanto auspicato.

In sintesi più si opera, aumentando i numeri degl’interventi, più l’ospedale accumula requisiti per non rimanere ospedale di base, di contro, frenare i lavori delle sale operatorie creando situazioni sfavorevoli,  porta inevitabilmente al depotenziamento  dell’ospedale, non possiamo assolutamente permetterlo.”

Il direttivo

Tripoli – Balletta – PelleritiÂ