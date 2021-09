Patti – Finanziati 375.623 euro per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio

Con Decreto Interministeriale del 25/8/2021, nell’ambito del Programma di concessione di Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio, è stato finanziato l'”Intervento di consolidamento a protezione della Via Magretti, in prossimità della Via Belvedere” del Comune di Patti, per un importo di €. 375.623,00.

Sono particolarmente lieto e soddisfatto per questo ulteriore risultato raggiunto – afferma Mauro Aquino – che spero possa presto concretizzarsi in maggior sicurezza e maggior decoro per una porzione particolarmente suggestiva e panoramica del nostro Centro Storico. E’ l’ennesima prova della buona capacità di programmare e di progettare della mia Amministrazione. Dopo i due progetti di rifacimento della rete di deflusso delle acque meteoriche di Patti Marina, sono ben tre, per un totale di quasi 2,4 milioni di euro, gli interventi finanziati nell’ambito del programma del Ministero dell’Interno di erogazione ai Comuni di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio – conclude il primo cittadino.Â