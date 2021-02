Patti – Covid-19, supporto psicologico in collaborazione con la Rete Civica della Salute

Attivo da lunedì 15 febbraio, l’importante servizio “SUPPORTO PSICOLOGICO” avviato dall’Ufficio Straordinario Emergenza Codiv-19 Messina, diretto dalla Commissaria ad act Dott.ssa Maria Grazia Furnari e coordinato dalla Dott.ssa Ruggeri Marinella nei 9 distretti della provincia di Messina.

Il servizio è stato avviato in collaborazione con la Rete Civica della Salute, che vede protagonisti attivi i riferimenti distrettuali della RCS, che faranno da tramite, nel rispetto della privacy, come precisa la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio, tra i cittadini che lo richiederanno ed i referenti Psicologi designati nei vari distretti.

Per il Distretto di Patti, che comprende i seguenti comuni Brolo, Ficarra, Floresta, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Ucria è stato individuato quale referente Psicologo il Dott. Donato Antonio.

Per richiedere il supporto psicologico per i cittadini dei comuni facenti parte del Distretto di Patti, basta contattare il numero di rete fissa 0941/244647 oppure Marisa Briguglio all’indirizzo email marisa.briguglio@retecivicasalute.it quale coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute, nonché riferimento per il Distretto di Patti, che oggi è andata a conoscere di persona il team di psicologi che seguiranno i cittadini, che vorranno richiedere questo tipo di supporto psicologico in questo momento così difficile che stiamo attraversando.

Il team formato dai seguenti professionisti: Donato Antonino, Merendino Adelaide, Pintaudi Tindara, sarà attivo per il supporto psicologico telefonico e gratuito, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sono pienamente soddisfatta, dichiara Marisa Briguglio, che la Rete Civica della Salute dimostri concretamente l’impegno per il bene di tutta la collettività e ringrazio infinitamente la Dott.ssa Furnari e la Dott.ssa Ruggeri per questo riconoscimento di collaborazione.

La Rete Civica della Salute, progetto promosso dall’Assessorato Regionale alla Salute, vede quale coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e la Conferenza dei Comitati consultivi siciliani presieduta dall’Avv. Pier Francesco Rizza, entrambi soddisfatti dell’ottimo lavoro portato avanti dai Riferimenti Civici della Salute, ormai numerosi in tutta la Sicilia.