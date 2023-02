Patti, controlli intensificati nel weekend: numerose sanzioni elevate

Il comune di Patti, in provincia di Messina, ha visto potenziati i servizi di controllo del territorio nel weekend, al fine di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e verificare il rispetto delle prescrizioni in prossimità degli istituti scolastici e dei luoghi di aggregazione giovanile.

L’attività di prevenzione, predisposta dalla Questura di Messina, ha interessato i principali punti di aggregazione giovanile e quelli in prossimità degli istituti scolastici. Durante i controlli, effettuati con l’ausilio di squadre cinofile specializzate, sono state controllate 168 persone e 61 veicoli, effettuate tre perquisizioni e contestate quattro violazioni al Codice della Strada.

In particolare, sono stati sequestrati una modica quantità di marijuana a carico di due soggetti segnalati all’autorità amministrativa competente quali assuntori di sostanza stupefacente, verificate le prescrizioni nei confronti di 9 soggetti sottoposti a misure restrittive e contestate infine violazioni relative alla circolazione senza valida assicurazione, guida con patente scaduta e circolazione senza prescritta revisione.

In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1370 euro, si è proceduto ad un fermo amministrativo, al ritiro di una patente di guida ed alla decurtazione di 5 punti complessivi sulle patenti di guida.

Il potenziamento dei controlli rappresenta un importante strumento per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza dei giovani e della comunità in generale. La presenza delle forze dell’ordine, soprattutto in prossimità di luoghi di aggregazione giovanile e istituti scolastici, rappresenta una forte deterrenza per coloro che tentano di commettere reati o violazioni.

© Riproduzione riservata.