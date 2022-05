Patti – Consorzio Tindari Nebrodi, rassegne e manifestazioni che si svolgeranno sul territorio consortile

Nelle prossime settimane il consiglio d’amministrazione dell’ente, composto dai consiglieri: Sidoti Anna, Tripoli Filippo, La Macchia Pasqualino e Nino Gaudio, presidente Enzo Princiotta Cariddi, organizzerà una conferenza stampa alla presenza dei soggetti incaricati per l’organizzazione di rassegne e manifestazioni che si svolgeranno su tutto il territorio consortile.

‚ÄúLa linea che ci prefissiamo di seguire √® quella di organizzare eventi di alto spessore, che si incardinano nel tessuto dei Nebrodi e nella storia millenaria della ‚ÄúTindaride e del Parco dei Miti‚ÄĚ, l‚Äôobbiettivo √® quello di aiutare il territorio ed i comuni, mettendo in piedi un crono programma di eventi a costi sostenibili,¬†¬†ma di grande impatto culturale e sociale. Punteremo¬†¬†su una buona comunicazione e sul coinvolgimento di tutti i comuni. I sindaci nessuno escluso,¬†¬†si sono mostrati disponibili gi√† dalle prime interlocuzioni. Anche a livello regionale c‚Äô√® chi ha creduto nelle¬†¬†potenzialit√† di questo ente, ed¬†¬†in primis i dipendenti stanno gi√† lavorando intensamente per coadiuvare la squadra che sar√† incaricata dal consiglio d‚Äôamministrazione¬†¬†a dare il meglio ed organizzare il tutto.

L’assemblea regionale in finanziaria la settimana scorsa, grazie ad un emendamento del presidente On. Tommaso Calderone, ha stanziato somme per questo ente, che rappresentano  una boccata d’ossigeno per ripartire con entusiasmo e voglia di fare, con la speranza di riuscire a lasciarci alle spalle la fase della pandemia e  per questo lavoreremo.

Il consorzio √® gi√† operativo su altri due importanti fronti, uno √® quello¬†della riapertura del laboratorio delle analisi delle acque e degli alimenti¬†in via Vittorio Emanuele a Patti, un servizio rivalutato e fortemente voluto dal presidente Princiotta, che porter√† notevoli risparmi ai comuni.¬†¬†Il¬†secondo √® l‚Äôavvio dei lavori di restauro del Palazzo dei Dioscuri, questo¬†diventer√† la sede operativa e¬†strategica a sostegno del turismo e dell‚Äô artigianato di tutto il territorio consortile,¬†√®¬†difficile dare tempi certi per la riapertura, possiamo¬†solo dire che l‚Äôufficio amministrativo del consorzio sta¬†lavorando¬† a ritmi serrati e che il finanziamento √® gi√† stato concesso,¬†siamo solo in attesa del ¬†decreto regionale.¬†Il primo step che affronteremo dunque¬†√® quello della stagione estiva, la pi√Ļ attesa, ma il lavoro di questo ente, al servizio del territorio consortile, √® orientato a dare servizi quotidianamente con una programmazione che deve essere¬†¬†annuale.‚Ä̬†