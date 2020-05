L’Amministrazione Comunale chiuder√† in modo permanente parte del lungomare “lato monte”.

La scelta √® sicuramente doverosa e condivisibile per l’iniziativa, cio√® aiutare tutte quelle attivit√† che hanno subito il blocco dovuto al Covid-19, ma purtroppo il Sindaco e l’Assessore Bonanno, hanno la memoria corta e la nostra proposta di seguito esposta, che certamente non incider√† sulla normale attivit√† lavorativa dei locali presenti sul Lungomare √® atta al miglioramento di tutte le attivit√† lavorative e alla vivibilit√† della popolosa frazione.

√ą bene ricordare che nel primo mandato Aquino, dove proprio l’Assessore Bonanno ne √® l’unica superstite di quell’esecutivo (quindi non ha scusanti), si era gi√† provato a chiudere il trattato in questione, ma evidentemente non √® servita a nulla la disastrosa esperienza fatta all’epoca, dove a pagarne le conseguenze furono i cittadini, specie i residenti della Frazione Marina e anche le Attivit√†.

Quell’esperienza non √® servita a far capire quindi, che la corsia che dovrebbe essere chiusa, non √® quella “lato monte” ma bens√¨ quella “lato mare”, pertanto, con questa azione dimostrano ancora una volta di non avere una cognizione globale del territorio e di non riuscire quindi a guardare oltre.

Esaminando la questione da pi√Ļ punti di vista e guardando invece a pi√Ļ ampio raggio la viabilit√† della frazione, con questa chiusura, i disagi saranno molteplici e anche le discriminazioni, in quanto:

1) Si snatura l’armonia del lungomare, ove apparirebbe pi√Ļ naturale la chiusura della corsia “lato mare”, anzich√© “lato monte”, perch√® ci sarebbe un allargamento pedonale “in sicurezza” e continuativo con quello che gi√† sono le piazze, area parco giochi, area pinete, ecc..

2) Crea un pericolo, specie per i pi√Ļ piccoli, in quanto, proprio perch√© mancano le condizioni di cui al punto precedente, da una zona pedonale quale le piazze, area parco giochi, area pineta, ecc…, per raggiungere l’altra area pedonale, si dovrebbe attraversare la strada “trafficata da auto in direzione Palermo” per poi andare in quella che sarebbe stata individuata appunto dall’Amministrazione (corsia lato monte).

3) Crea uno svantaggio per le attivit√†, incluse quelle della via parallela al lungomare, perch√© non permetter√† pi√Ļ un immediato rientro delle autovetture nella Via C. Colombo (via con alta concentrazione di attivit√† commerciali) e viceversa nella Via C. Filippo Zuccarello, rientro che era prima garantito dalle vie di collegamento (oggi, tra le altre cose non pi√Ļ utilizzabili con questo provvedimento) e che permetteva, per chi non poteva trovare parcheggio in prossimit√† di una determinata attivit√†, di avere comunque la possibilit√† di ritornare indietro speditamente.

4) Non ultima, in tutta la Frazione, ci sarà una sola via con direzione Messina e sarà la Via Luca della Robbia (lato Chiesa) in gran parte anche a doppio senso, ragion per cui creerà traffico, oltre che nella predetta via, anche nella parte della C. Colombo interessata dal trattato della SS113 (primo tratto, zona distributore di benzina).

In fine, premettendo che siamo favorevoli all’iniziativa, ma che per i sopraccitati motivi riteniamo che, la chiusura debba essere fatta esclusivamente nella corsia lato mare, ci preme evidenziare che non tutte le attivit√† presenti sul Lungomare, sono coinvolte in questa iniziativa, pertanto, riteniamo che per qualche attivit√†, ivi comprese quelle presenti nella C. Colombo, la proposta dell’Amministrazione potrebbe essere una scelta che non rispetta le regole della concorrenza e che potrebbe quindi svantaggiare qualcuno (riteniamo che in questo modo svantaggi tutti).

Pertanto, invitiamo l’Amministrazione a valutare la nostra proposta e a posticipare di qualche giorno la chiusura della strada, al fine di ponderare per bene la scelta della corsia da chiudere, prendendo in considerazione i motivi sopra indicati, auspicando che si limiti il tutto alla corsia lato mare.

Altres√¨, si invita a porre in essere, tutti gli accorgimenti per assecondare e incentivare tutte le attivit√† presenti nella Frazione Marina di Patti, senza dimenticare quelle sulla Via C. Colombo, che da tempo, specie nel periodo estivo, chiedono una maggior attenzione da parte del Comune, una tra tante, far rispettare il disco orario, soprattutto ‚Äúin modo costante e non alternato‚ÄĚ e quindi non per fare multe, ma bens√¨ per educare l’automobilista impegnato ad occupare in maniera spropositata, l‚Äôarea di sosta.

Mariella GREGORIO NARDO

Federico IMPALA’