Patti, bimbo di 6 anni operato dopo la caduta: sequestrata la struttura

Restano gravi le condizioni del bambino di 6 anni rimasto ferito dopo essere caduto con la bicicletta da un palco modulare installato nella piazzetta dei Marinoti, sul lungomare Filippo Zuccarello di Patti.

L’incidente si è verificato mentre il piccolo si trovava nell’area insieme ad altri bambini. La struttura, utilizzata in occasione del Tindari Rally e ancora presente nello slargo, era dotata di rampe per consentire la salita e la discesa degli equipaggi. Secondo quanto ricostruito, il bambino sarebbe precipitato dal palco mentre percorreva una delle rampe in bicicletta, battendo violentemente la testa sul selciato.

Trasportato inizialmente all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, gli è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale. È stato quindi disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina, dove il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa, concluso nella notte.

Secondo fonti sanitarie, l’operazione avrebbe consentito di ridurre l’edema e non sarebbero emerse lesioni cerebrali. Il quadro clinico resta comunque critico. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nella Terapia intensiva pediatrica, intubato e sottoposto a sedazione farmacologica.

Intanto il palco e le rampe sono stati delimitati e sottoposti a sequestro penale dagli agenti del Commissariato di Polizia di Patti, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Patti ha aperto un fascicolo per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza e alla permanenza della struttura sul lungomare. La Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti ed effettuato i primi rilievi geometrici.

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