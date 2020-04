Patti – Aquino vieta l’installazione di antenne ed apparecchiature 5G

Ho appena firmato un’Ordinanza Sindacale che vieta l’installazione, neppure in via sperimentale, di antenne ed apparecchiature per telecomunicazioni con tecnologia 5G.

Fino a quando non sarà esclusa qualsivoglia forma di pericolosità per la salute delle persone, infatti, potremo tranquillamente fare a meno di questa tecnologia, accontentandoci di quella – il 4G attuale, attualmente in uso.

Credo infatti che il progresso scientifico e la tecnologia debbano sempre e comunque trovare una barriera invalicabile nel rispetto del diritto inviolabile alla salute.

Mauro Aquino – Sindaco di Patti