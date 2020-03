Patti – Coronavirus, le iniziative dell’amministrazione Aquino

Tenuto conto della difficile situazione che stiamo vivendo e delle negative ricadute sulle attività economiche cittadine, ho appena disposto il differimento del termine di pagamento della prima rata della TARI 2020 per le utenze non domestiche al 30.4.2020 e sospeso l’invio delle fatture del Servizio Idrico.

Certo, non è un provvedimento risolutivo, ma, in attesa di aiuti concreti da parte del Governo nazionale e attesa la necessità di garantire comunque i servizi comunali essenziali, è un piccolo incoraggiamento ed un invito ai nostri operatori economici a non mollare in questo momento così particolare!

Ulteriori misure di sostegno all’economia locale sono allo studio degli uffici comunali… Forza, uniti ce la faremo!!

Mauro Aquino – Sindaco di Patti