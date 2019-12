Patti – Aquino: “Finisce oggi l’incubo del precariato per 92 lavoratori del Comune”

Finisce oggi l’incubo del precariato per 92 lavoratori del Comune di Patti! Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo con il loro impegno ed il loro lavoro.

I sorrisi e le lacrime di gioia di oggi ci ripagano di ogni fatica e di qualche amarezza.

Auguri ai 92 ex precari del Comune di Patti! Ma continua l’impegno per garantire serenità e stabilità anche agli altri 48 precari impegnati in attività socialmente utili.

Mauro Aquino Sindaco di Patti