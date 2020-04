Patti – Aquino ai proprietari di immobili: ridurre, o sospendere il pagamento dei canoni di affitto

Il momento difficile che stiamo vivendo a causa dell’emergenza COVID-19 ci sta facendo riscoprire un senso diffuso di solidarietà e di generosità . Lo abbiamo visto e lo vediamo ogni giorno nei piccoli e grandi gesti di singoli cittadini, associazioni, aziende. A tal proprosito, chiedo a tutti i proprietari di immobili concessi in locazione ad attività commerciali, artigianali, imprenditoriali costrette ad una forzata inattività già da quasi un mese, di unirsi a questo slancio di generosità . Sarebbe bello se prendessero in considerazione la possibilità di ridurre, o quanto meno sospendere, il pagamento dei canoni di affitto di queste settimane, in modo da contribuire ad alleviare le difficoltà di queste attività economiche favorendo, così, una ripartenza che – ci auguriamo tutti – possa avvenire prima possibile.

So che qualcuno si è già mosso in tal senso e sono convinto che tanti altri presto seguiranno. Anche il Comune ha allo studio misure concrete di sostegno alle attività economiche cittadine, per contribuire a rendere meno difficile e lenta la ripresa. Se agiamo tutti assieme, riscoprendo e rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità , ci risolleveremo più forti di prima. Nessuno si salva da solo, ma tutti ci salveremo assieme! Siamo sempre stati una Comunità fiera ed operosa, sono certo che lo saremo anche in questa triste circostanza. Forza Patti! Forza Pattesi!