Patti – Approvazione di un’altra possibile proposta di riequilibrio e/o del possibile dissesto

Sul tema tanto discusso in città , circa l’approvazione di un’altra possibile proposta di riequilibrio e/o del possibile dissesto, l’opposizione tutta, (sono ben 8 i consiglieri: Cimino, Tripoli, Impalà , Gregorio Nardo, Prinzi, Di Santo), si dice pronta ad affrontare le questioni al fine di portare la città fuori dall’empasse.

In queste settimane i confronti sono stati e continuano ad essere serrati con quanti hanno esperienze nel settore economico-finanziario , le riunioni dell’opposizione sono spesso accompagnate dalla consulenza di alcuni dottori commercialisti e da ex revisori dei conti, questo è necessario spiegano i consiglieri “perché la questine è delicata e deliberare in un senso piuttosto che in un’altro, potrebbe determinare conseguenze più o meno gravi per la città e per l’economia futura.

Oggi è stata presentata un’ulteriore richiesta di documenti all’indirizzo dell’ufficio di ragioneria e dei dirigenti dei vari settori, per sollecitare l’invio di altra documentazione che possa metterci nelle condizioni di deliberare valutando la reale situazione dell’ente.

I consigleri comunali

Tripoli, Cimino, Impalà , Gregorio Nardo, Prinzi, Di Santo