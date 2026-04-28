Patti, appalto rifiuti da 4 milioni ancora in fase di sviluppo

A Patti prende forma il nuovo affidamento settennale per la gestione dei rifiuti, dal valore complessivo di 3.958.679,52 euro, ma l’applicazione delle innovazioni previste procede con gradualità e non appare ancora pienamente visibile sul territorio.

Il progetto, definito da mesi, prevede un rafforzamento dei servizi e l’introduzione di strumenti destinati a migliorare l’efficienza del sistema. Tra questi figurano almeno sei isole ecologiche da collocare tra il centro cittadino e le località di Patti Marina, Mongiove e Tindari, con l’obiettivo di facilitare il conferimento e alleggerire il porta a porta. Tuttavia, tali strutture risultano ancora in fase progettuale.

Nello stesso quadro rientrano anche l’installazione di ecocompattatori e la distribuzione di compostiere di media capacità, interventi mirati alla riduzione dei rifiuti organici e al miglioramento della raccolta differenziata. È inoltre prevista l’attivazione di un servizio settimanale per il ritiro degli scarti tessili, frazione in crescita che richiede modalità organizzative dedicate.

Il servizio è stato affidato nuovamente alla “Pippo Pizzo” di Montagnareale, in collaborazione con la Srr Messina Provincia, con un’impostazione orientata al potenziamento delle attività di igiene urbana e spazzamento, con particolare attenzione alle aree periferiche. L’iniziativa rientra nelle linee operative dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Bonsignore, con il coordinamento della vicesindaca Eliana Raffa.

Sul piano organizzativo è già stato disposto il rientro di sette operatori nel servizio comunale, destinati soprattutto alla manutenzione del verde e delle aree cimiteriali. Restano invece in fase di progressiva attuazione alcuni aspetti, tra cui la gestione dei Raee, nonostante il centro di raccolta della zona industriale sia operativo ma non sempre utilizzato in modo continuativo.

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