Patti – Allagamenti del 4 e 5 luglio, parliamone in consiglio comunale

Patti – Allagamenti del 4 e 5 luglio, parliamone in consiglio comunale

“Allagamenti a seguito eventi piovosi del 4 e 5 luglio sul territorio comunale”.

I sottoscritti Gianni Di Santo e Giacomo Prinzi, consiglieri di opposizione nel civico consesso di Patti preso atto degli eventi piovosi verificatisi nei giorni del 4 e 5 luglio 2020 e degli enormi disagi che ne sono scaturiti a residenti e commercianti;

Che al di là della intensità delle piogge , la sciagurata scelta dell’amministrazione Aquino di coprire i canali di scolo sull’arenile non ha consentito il regolare deflusso delle acque che allagavano strade magazzini e negozi;

Che tutto ciò espone l’Ente comunale a richieste di risarcimento danni , atteso che gli allagamenti sono stati diffusi su tutto il territorio comunale;

Che, tale situazione è stata determinata anche dalla insufficienza delle condotte di captazione acque e dalla mancata pulizie delle caditoie, che avrebbero, senz’altro mitigato i devastanti effetti sotto gli occhi di tutti;

Che i sottoscritti consiglieri, in occasione del Bilancio 2017 ed a seguito di altri allagamenti specie in Patti Marina, avevano presentato specifico emendamento per il potenziamento delle condotte di deflusso, nel territorio comunale;

Che tale emendamento, per cui erano state reperite le risorse per finanziarlo, è stato bocciato dalla amministrazione che oggi appoggia il Sindaco Aquino;

Che tali argomenti e , primo fra tutti l’ennesimo disagio della collettività , vanno affrontati perentoriamente nel prossimo Consiglio Comunale del 09.07.2020, i consiglieri Di Santo e Prinzi

Chiedono formalmente che venga inserito d’urgenza all’Odg del prossimo Consiglio Comunale del 09.07.2020, il seguente punto:

“Adozione provvedimenti urgenti a seguito allagamenti per eventi piovosi del 4 e 5 luglio sul territorio comunale” – Discussione e mozione

Il Consiglieri Comunali

Gianni Di Santo – Giacomo Prinzi