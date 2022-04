Passo avanti importante verso l’ampliamento del cimitero di Brolo

Vede ormai il traguardo una delle priorità individuate dall’Amministrazione Comunale e dal gruppo di Brolo Riparte: con i voti della maggioranza consiliare è stata infatti approvata in Consiglio Comunale la variante al Piano Regolatore Generale che riguarda l’ampliamento del cimitero comunale. Un passaggio importante, dopo aver ottenuto dalla Commissione Provinciale Sanità il via libera al progetto che prevede la realizzazione di oltre 800 nuovi loculi. “Si tratta di un’opera molto attesa dalla comunità brolese e che ci eravamo impegnati a portare a compimento sin dal momento del nostro insediamento – afferma il Sindaco Giuseppe Laccoto. Con una azione determinata e costante stiamo per mettere fine ad una gestione emergenziale che dura oramai da diversi anni”.

Il Consiglio Comunale, inoltre, ha approvato il piano finanziario ed il piano tariffario della TARI 2022. Le nuove tariffe prevedono un incremento medio annuo di circa il 7% a causa dell’aumento dei costi di trasporto e di conferimento in discarica. Il Comune di Brolo conferisce nell’impianto in provincia di Trapani con un aumento dei costi triplicato rispetto al 2019. L’incremento delle tariffe è stato mantenuto in una percentuale ampiamente inferiore agli aumenti che stanno interessando molti altri Comuni siciliani. Tra l’altro, il Comune di Brolo ha migliorato molti servizi come, ad esempio, il trasporto scolastico che è gratuito nel territorio comunale, mentre dopo diversi anni, è stato garantire il rimborso del servizio di trasporto scolastico a tutti i nuclei familiari con figli che frequentano le scuole superiori fuori dal Comune.

Nello stesso Consiglio Comunale di ieri, è stata approvata la variazione del piano triennale delle opere pubbliche per consentire l’inserimento del progetto riqualificazione e la valorizzazione turistico-culturale del centro storico di Brolo che ha ottenuto un finanziamento di quasi 600mila euro dai Ministeri del Turismo e della Cultura. “Un finanziamento che è anche motivo di orgoglio visto che il nostro progetto è rientrato tra i 14 elaborati di tutta Italia selezionati – afferma ancora il Sindaco Laccoto. Lavoriamo per rendere accessibile, accogliente ed attrattivo il centro storico che deve diventare il cuore pulsante della rinascita turistica e culturale della nostra città ”.