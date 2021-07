Passaggio della campana Rotary Club di Patti – Terra del Tindari

Il nuovo Presidente Dott. Carmelo Caccetta istituirà la Banca del Latte presso l’Ospedale Barone Romeo e spinge per la realizzazione dell’aviosuperficie e del porto turistico a Patti.

Nella splendida cornice di Villa Smeralda presso Capo Calavà , si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Rotary Club di Patti – Terra del Tindari.

Il consueto appuntamento annuale, che si svolge sin dal 1983, anno di fondazione del club, ha visto il passaggio del collare tra il presidente uscente Avv. Antonio Caccetta e quello entrante Dott. Carmelo Caccetta.

Per il distretto 2110, di cui il Club di Patti-Terra del Tindari fa parte, era presente il PDG –Dirigente Internazionale Coordinatore della zona 14 Francesco Milazzo, l’assistente del Governatore Andrea Ravidà ed il Delegato per la Rotary Foundation Glauco Milio.

Durante la serata, il momento particolarmente significativo e denso di spunti di riflessione è stato il messaggio del Vescovo della Diocesi di Patti Monsignor Guglielmo Giombanco che ha sottolineato lo spirito di servizio del Rotary Club “…il programma scelto dal Rotary per l’anno sociale in corso è Servire per Cambiare vite”. Esso indica una scelta di solidarietà e di impegno nel rinnovamento della società per promuovere, attraverso iniziative concrete, la dignità della persona ed offrire ad essa nuove ragioni di vita. Al nuovo presidente Dott. Carmelo Caccetta auguro una lieta serata e auspico che ogni Vostra iniziativa sia coronata da successo. A tutti il mio cordiale saluto e la mia Benedizione ”.

In tale ottica anche il nuovo presidente Dott. Carmelo Caccetta: “Il nostro club, quale punto di concentrazione di persone animate da valori e di buona volontà , è stato ed è particolarmente sensibile alle problematiche legate alla sanità .

Sin dall’anno scorso abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull’ospedale di Patti con il progetto Help ( che riguardava i piccoli pazienti in degenza presso il reparto di Pediatria ). Anche quest’anno, con la mia presidenza, vogliamo fare un ulteriore passo avanti con la istituzione della Banca del Latte Umano Donato (B.L.U.D.). Tale realizzazione, dai dati rilevati dall’Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (A.I.B.L.U.D.) è la seconda in tutta la Sicilia in quanto attualmente presente solo a Palermo. In tal modo si potranno aiutare i neonati ( circa 1.000 ) del punto nascita di Patti ed in particolare quelli prematuri o ricoverati per altre complicanze in Terapia Intensiva Neonatale – la sola presente nella fascia tirrenica della provincia di Messina- di cui il nosocomio è dotato e di alleviare i disagi per le madri con difficoltà di ogni genere (a volte anche logistiche) nell’allattamento diretto dei propri figli ”.

Inoltre, – ha continuato il Presidente Caccetta – la nostra azione si focalizzerà anche su altre problematiche che affliggono il nostro territorio e che richiedono una maggiore sensibilizzazione come il settore del turismo e dei trasporti. In particolare anche in qualità di presidente del Volo Club Tindari Nebrodi, mi spenderò per vedere approvato il progetto già da me presentato relativo alla realizzazione di una avio superficie nel territorio di Patti. Parimenti, spingeremo perché si riparli di Porto Turistico anche a Patti che certamente non merita di restare senza.

Infine, Come Club di Patti abbiamo aderito ad altre iniziative Distrettuali: il progetto “ S.O.S. API ”, il progetto “Un albero per ogni rotariano”, il progetto “ Riqualifica un luogo della tua città ”, il progetto “Plastic free”.

Durante la manifestazione sono stati consegnati gli spillini con la ruota dentata ( segno distintivo del Rotary International ) ai soci Dott. Prof. Fabio Crescenti, alla Dott.ssa Cettina Gianguzzi, alla Prof.ssa Shara Pirrotti, all’Ing. Giuseppe Pizzo e alla Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano.

Componenti del Consiglio Direttivo che affiancheranno Carmelo Caccetta sono: il Past President, Antonio Caccetta; il Presidente Eletto, Cettina Messina; il Prefetto, Lina Ricciardello; il Segretario, Nunzio Sciacca; il Tesoriere, Nino Armenio, il Co-Prefetto Cettina Giallombardo, il Co-Segretario Nuccio Portale e il Co-Tesoriere Nino Orlando. Consiglieri: Bruno Lorenzo Castrovinci, Raffaele Fugà , Cettina Giallombardo, Pietro Materia e Nuccio Portale.