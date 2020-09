Pasqua (M5S): “Dopo 4 mesi dall’approvazione della legge di stabilità , i siciliani non hanno visto un euro”

Pasqua (M5S): “Dopo 4 mesi dall’approvazione della legge di stabilità , i siciliani non hanno visto un euro”

“Dopo oltre quattro mesi dall’approvazione della legge di stabilità regionale i siciliani non hanno visto un euro. Quella che doveva essere una boccata d’ossigeno per le imprese e i siciliani soffocati dall’emergenza Covid, è rimasta impantanata a causa della inefficienza del governo Musumeci che, ad oggi, non ha sbloccato un solo centesimo di fondi europei su cui si fonda la legge di stabilità .

Martedì alla conferenza dei capigruppo all’Ars faremo sentire la voce dei siciliani contro l’inefficienza di Musumeci e soci”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Giorgio Pasqua. “In Aula – spiega Pasqua – potremmo fare soltanto leggi senza impegno di spesa. Ma ciò che serve ai siciliani è ben altro, servono misure economiche rilevanti”.