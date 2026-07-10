Partinico, fugge all’alt e investe una passante: arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni, residente a Partinico e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della locale Stazione nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dalla Compagnia di Partinico per la sicurezza stradale e il contrasto ai reati predatori. Nei suoi confronti vengono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga dopo un incidente con lesioni personali e violazione dell’obbligo di fermarsi.

L’episodio si è verificato durante un posto di controllo allestito dai militari lungo una delle principali strade cittadine. Alla guida di un motociclo, il 39enne non si è fermato all’alt imposto dai Carabinieri e ha tentato di sottrarsi all’identificazione accelerando e dandosi alla fuga.

Nel corso della corsa, il motociclista ha percorso una strada contromano ad alta velocità, perdendo il controllo del mezzo e investendo una donna che stava attraversando la carreggiata. Dopo l’impatto, invece di fermarsi per prestare assistenza alla persona ferita, il conducente ha proseguito la fuga, allontanandosi rapidamente dalla zona.

La passante è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario per le lesioni riportate.

Parallelamente sono state avviate le ricerche del fuggitivo. Grazie al coordinamento delle pattuglie presenti sul territorio, alla conoscenza dell’area da parte dei militari e al rapido riconoscimento del sospettato, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il 39enne nei pressi della sua abitazione, fermandolo poco dopo i fatti.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

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