Parità di genere – Floridia: “Autorità portuale stretto sigla patto, esempio per tutta Italia”

Parità di genere – Floridia: “Autorità portuale stretto sigla patto, esempio per tutta Italia”

“Sono felice ed orgogliosa che l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, nell’ambito della manifestazione “Italian Port Days – Opening port life and culture to people”, sottoscriverà il “Patto per la Parità di Genere” redatto nell’ambito di Assoporti.

Con questo documento si pongono le basi per avviare e consolidare politiche aziendali volte a ridurre le disuguaglianze di genere, in tutte le loro forme.

La parità di genere nei posti di lavoro è una tematica che mi sta particolarmente a cuore e la sottoscrizione di questo Patto è un segnale molto importante ed un esempio virtuoso per tutto il Paese, che è pienamente in linea con le priorità che da tempo sono in capo all’agenda del Ministero dell’Istruzione e con l’Agenda ONU 2030. L’obiettivo comune deve essere quello di sostenere e valorizzare il pluralismo e l’inclusività nel mondo del lavoro portuale.

Esprimo un ringraziamento sincero al presidente Mega per il suo impegno su questo importante tema”. Così la sottosegretaria messinese all’Istruzione Barbara Floridia.