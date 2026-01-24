Pareggio al Braglia con il Modena, Inzaghi elogia la prova del Palermo

Il Palermo esce dallo stadio “Alberto Braglia” con un pareggio a reti inviolate contro il Modena, al termine di una gara che l’allenatore rosanero Pippo Inzaghi ha definito positiva sotto diversi profili. Il tecnico ha sottolineato la solidità mostrata dalla squadra in un contesto ritenuto complesso, evidenziando soprattutto l’andamento della ripresa.

“Abbiamo fatto una partita autorevole su un campo complicato. Un grande secondo tempo, nel quale probabilmente avremmo dovuto trovare la giocata decisiva senza riuscirci”, ha dichiarato Inzaghi, rimarcando la capacità del Palermo di concedere poco agli avversari. “Giocare così a Modena e soffrire quasi nulla rappresenta una prestazione importante sul piano difensivo e della convinzione”.

Il pareggio consente ai rosanero di prolungare la serie positiva, un dato che l’allenatore considera significativo. “All’inizio dell’anno abbiamo disputato otto o nove partite senza sconfitte, poi ne abbiamo messe insieme altrettante. Questo significa quasi 18 gare utili consecutive, un elemento che deve darci fiducia”, ha spiegato. Secondo Inzaghi, la squadra è diventata un avversario difficile per tutti, grazie a una fase difensiva efficace anche contro formazioni fisicamente strutturate.

Il tecnico ha poi indicato gli aspetti da migliorare, in particolare nella produzione offensiva. “Dobbiamo crescere davanti, segnare di più e servire con maggiore continuità Pohjanpalo. I progressi arriveranno”, ha affermato, citando le prestazioni di alcuni giovani. “Rimarcherei la prova di Peda e Ranocchia, due ragazzi che hanno disputato una partita di alto livello”.

Su Ranocchia, Inzaghi ha aggiunto: “Il suo ruolo è quello del regista. Non perde palla, sta bene fisicamente e lo dimostra in campo. È un giocatore di qualità”.

