Parco Magnolia di Giostra, Gioveni segnala grave degrado ambientale

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha segnalato una situazione di grave degrado ambientale all’interno del Parco Magnolia di Giostra, area destinata a interventi di riqualificazione nell’ambito dei programmi di Risanamento. La denuncia è stata formalizzata attraverso una nota inviata alla struttura commissariale competente, corredata da un dossier fotografico che documenta la presenza diffusa di rifiuti e condizioni ritenute potenzialmente pericolose per i residenti della zona.

Secondo quanto riferito dal consigliere, l’area versa in uno stato di abbandono che, nelle more della definizione dell’iter tecnico-amministrativo, continua a incidere negativamente sulla qualità della vita del quartiere. Gioveni ha richiamato l’attenzione sui tempi necessari per il completamento delle procedure previste, tra cui il rilascio del parere Vinca e la redazione del piano di caratterizzazione, sottolineando tuttavia come tali passaggi non possano giustificare il protrarsi di una situazione di degrado ambientale.

«Pur comprendendo i necessari tempi tecnici e i vari adempimenti – evidenzia Gioveni – non è accettabile lasciare i residenti alle prese con un simile degrado, aggravato dalla presenza di rifiuti speciali potenzialmente pericolosi». Il consigliere ha inoltre riconosciuto il lavoro svolto in modo coordinato nell’ambito delle attività di Risanamento, ribadendo però l’esigenza di un controllo costante delle aree in attesa di rigenerazione, spesso esposte a comportamenti incivili.

«Ho chiesto all’Ufficio del Commissario di attivarsi celermente per la bonifica dell’area – conclude Gioveni – così da rendere più accettabile la condizione ambientale del sito per i residenti della zona».

