Parco dei Nebrodi – Prima riunione per il rinnovato Comitato Esecutivo

Parco dei Nebrodi – Prima riunione per il rinnovato Comitato Esecutivo

Prima riunione  per il nuovo Comitato Esecutivo del Parco dei Nebrodi presso la sede di S.Agata Militello.

L’Organo dell’Ente, ricostituito recentemente con la nomina di Salvatore Sidoti Pinto, Sindaco di San Fratello, in aggiunta al Presidente del Parco Domenico Barbuzza e da Giovanni Cavallaro, Ispettore Ripartimentale Foreste di Messina, componenti di diritto ha esaminato ed approvato nella seduta odierna una serie di atti riguardanti determinazioni di carattere legale, il piano delle performance per il periodo 2022/2024, una richiesta di partenariato per un progetto di servizio civile su richiesta dell’Associazione Erei di Troina e la partecipazione al bando della misura 7.1.2 dell’Assessorato Regionale Agricoltura che prevede il sostegno all’aggiornamento  dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico.

La nostra gestione  ù caratterizzata dalla  massima collaborazione ai partenariati istituzionali e al reperimento di fondi di supporto per le attività di conservazione della natura e del territorio. La partecipazione alla misura dell’Assessorato all’Agricoltura, qualora finanziata, permetterà l’aggiornamento del piano di gestione e tutela denominato “Monti Nebrodi”. Così commenta il Presidente  Domenico Barbuzza, che augura buon lavoro a tutti i componenti del Comitato ed in particolare al neo eletto Sindaco Sidoti Pinto che  saprà contribuire con la propria esperienza alla gestione dell’Ente Parco.