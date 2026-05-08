Parcheggi al Piemonte, la Uil-FP chiede l’intervento del Prefetto

La Uil-FP di Messina ha inviato una comunicazione ufficiale al Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, per segnalare le difficoltà logistiche che stanno interessando il Presidio Ospedaliero Piemonte. La nota è stata inoltrata anche al direttore generale dell’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo, Maurizio Letterio Lanza, oltre che al Commissario Straordinario del Comune di Messina, al Comando della Polizia Municipale e agli organi di stampa.

Secondo quanto evidenziato dal sindacato, i lavori in corso nell’area di viale Europa avrebbero determinato una consistente riduzione delle aree destinate alla sosta, creando notevoli difficoltà per il personale sanitario impegnato quotidianamente nei turni ospedalieri. Alla carenza di parcheggi si aggiungerebbe inoltre l’insufficienza dei collegamenti pubblici compatibili con gli orari di servizio del presidio.

La Uil-FP sostiene che numerosi operatori sanitari, per garantire la puntualità nei cambi turno e la continuità assistenziale, sarebbero stati costretti a lasciare i propri veicoli in aree soggette a sanzioni, ricevendo multe. Una situazione che, secondo il sindacato, potrebbe incidere sia sulle condizioni di lavoro del personale sia sull’organizzazione del servizio sanitario.

“Non è accettabile che chi ogni giorno garantisce assistenza e tutela della salute pubblica debba affrontare ulteriori disagi e penalizzazioni per raggiungere il posto di lavoro”, ha dichiarato il segretario generale della Uil-Funzione Pubblica di Messina, Livio Andronico. “La situazione al P.O. Piemonte ha ormai superato il livello di guardia”.

Il sindacato ha inoltre precisato che l’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo avrebbe già avviato interlocuzioni con il Comune di Messina, ritenendo tuttavia necessari interventi immediati per fronteggiare l’emergenza e garantire condizioni di accesso adeguate al personale sanitario.

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