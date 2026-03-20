Papardo, sindacati contro la gestione dei fondi dei dirigenti medici

All’Azienda Ospedaliera Papardo si registra un confronto acceso sulla gestione delle risorse destinate alla dirigenza medica. Le principali organizzazioni sindacali hanno trasmesso una segnalazione alle istituzioni regionali e nazionali, evidenziando quella che definiscono una rilevante criticità gestionale: un residuo economico stimato in circa 2,4 milioni di euro, pari a oltre un quarto del fondo complessivo destinato alle posizioni.

Secondo le sigle, tali somme sarebbero state considerate dall’Azienda come un avanzo relativo all’esercizio 2025. I rappresentanti sindacali sostengono invece che si tratti di risorse strutturali non distribuite, derivanti dalla mancata assegnazione degli incarichi ai dirigenti medici. Una condizione che, a loro avviso, determinerebbe una violazione delle disposizioni contrattuali, con effetti diretti sulla progressione economica e professionale del personale coinvolto.

Le organizzazioni firmatarie – UIL FP con Livio Andronico e Orazio Bonanno, CISL Medici con il segretario provinciale Giuseppe Costa, FP-CGIL con Antonio Trino e Guglielmo Catalioto, FVM con Rosario Di Carlo e Antonio Morabito, CIMO con Cloromiro Angotta e Giuseppe D’Angelo, AAROI-EMAC con Giuseppe Picone – contestano inoltre la coerenza della pianificazione aziendale. In particolare, richiamano il ridimensionamento dei posti letto, previsto da 390 a 336 unità, e i limiti normativi sulle strutture, unitamente al blocco delle assunzioni legato al superamento dei tetti di spesa. In tale contesto, definiscono “irrealistica e pretestuosa” l’ipotesi di accantonare fondi per incarichi o reclutamenti futuri.

“Non si può parlare di prudenza gestionale quando si sottraggono risorse vincolate ai diritti contrattuali dei dirigenti”, dichiarano le sigle, aggiungendo che “quei fondi devono essere utilizzati integralmente e non possono trasformarsi in risparmi di bilancio”.

Nel documento inviato all’Assessorato regionale alla Salute, al Dipartimento Pianificazione Strategica, all’ARAN e alla Direzione generale dell’ospedale, viene richiesta la revisione immediata delle comunicazioni aziendali, l’erogazione delle somme residue relative al 2025 e l’avvio delle procedure per l’assegnazione degli incarichi ancora vacanti.

Le organizzazioni segnalano inoltre l’assenza di un confronto negoziale, nonostante i ripetuti solleciti nell’ultimo anno. In mancanza di riscontri, la vertenza potrebbe essere trasferita in sede giudiziaria e amministrativa, con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità contabile nella gestione delle risorse pubbliche.

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