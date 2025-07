Papardo: ordinanza urgente per la stabilizzazione di una dipendente

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Roberta Rando, ha emesso un’ordinanza cautelare con la quale riconosce il diritto di una dipendente del comparto sanitario dell’Azienda ospedaliera Papardo a partecipare alle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale. La lavoratrice, difesa dagli avvocati Massimo Fiumara e Giuseppe Giordano dello Studio legale Fiumara e Giordano di Messina, aveva presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. e domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. dopo l’esclusione decisa dal Direttore Generale, dott.ssa Katia Di Blasi.

Sciogliendo la riserva assunta in udienza il 1° luglio, la giudice ha disposto la disapplicazione della delibera aziendale nella parte in cui impediva l’ammissione della ricorrente alla fase di ricognizione dei requisiti, ordinando al Papardo di procedere all’inserimento “con riserva” della lavoratrice nella graduatoria interna. Rimane aperta la fase di merito, con prima udienza fissata agli inizi del 2026.

Il sindacato Uil-Fpl di Messina, che aveva già conseguito un pronunciamento favorevole nei confronti del Policlinico, ha sottolineato il successo dell’azione: “Siamo felicissimi per questo ulteriore successo della Uil-Fpl perché la lavoratrice potrà essere finalmente stabilizzata nella pubblica amministrazione. La nostra organizzazione sindacale è sempre dalla parte dei lavoratori e si intesta ben volentieri battaglie che non solo penalizzano i lavoratori ma anche le rispettive famiglie”, hanno dichiarato Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl Messina, e Luciano Cacciola, segretario aziendale del Papardo.

