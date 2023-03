Panico al volante per un’ape: automobilista ribalta l’auto a Ficarazzi

Un’ape sarebbe stata la causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 113 a Ficarazzi, in provincia di Palermo. La dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza del fiume Eleuterio, è stata ricostruita grazie alle testimonianze degli automobilisti che hanno assistito alla scena.

L’automobilista coinvolta nell’incidente è una giovane donna di 31 anni, che si trovava al volante di una Hyundai quando un’ape sarebbe “entrata” nell’abitacolo attraverso il finestrino. Il panico avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo alla guidatrice, che si è ribaltata sulla statale.

Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per la giovane donna, che è stata soccorsa immediatamente da polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco. Dopo averla aiutata ad uscire dall’auto, la giovane è stata affidata ai sanitari del 118 per accertamenti medici, che fortunatamente hanno escluso lesioni gravi.

Terminati i rilievi, l’auto è stata rimossa dalla strada e la circolazione è stata ripristinata. L’episodio dimostra come anche piccoli animali come le api possano rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale.

