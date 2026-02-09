Panarea senza ambulanza operativa per le emergenze sanitarie

A Panarea permane una condizione di forte criticità sul fronte dell’assistenza sanitaria legata alle emergenze, determinata dalla mancata operatività dell’ambulanza elettrica in dotazione al presidio dell’isola. L’assenza di un mezzo di soccorso funzionante compromette la possibilità di garantire interventi tempestivi e adeguati a tutela della popolazione residente e dei numerosi visitatori presenti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

La situazione è stata segnalata dall’associazione di volontariato “New Gioiosa Soccorso”, che da tempo, suppliscono alle carenze del sistema con attività di primo supporto sanitario. I volontari hanno evidenziato come, nonostante l’impegno profuso, non sia possibile assicurare il trasferimento dei pazienti verso l’elisuperficie o la guardia medica, poiché l’ambulanza risulta tecnicamente non idonea. Il mezzo rappresenta l’unico veicolo autorizzato per il soccorso sull’isola e la sua inattività determina l’impossibilità di effettuare trasporti sanitari in condizioni di sicurezza.

Secondo quanto riferito dall’associazione, già a partire dallo scorso mese di settembre sarebbero stati segnalati numerosi malfunzionamenti, con richieste formali di intervento. L’ambulanza è stata successivamente trasferita via nave per operazioni di manutenzione, ma, una volta rientrata a Panarea, le problematiche tecniche riscontrate non sarebbero state risolte. Una circostanza che ha riportato l’isola in una situazione già vissuta in passato, quando, in assenza di un mezzo idoneo, si è dovuto ricorrere a soluzioni alternative per il trasporto dei pazienti, come veicoli elettrici o mezzi di fortuna.

L’attuale indisponibilità dell’ambulanza continua quindi a incidere sull’efficienza del servizio di emergenza, esponendo la comunità locale a difficoltà operative rilevanti in caso di necessità sanitarie urgenti.

