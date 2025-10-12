Ventenne ucciso in pieno centro a Palermo durante una rissa

Un giovane di 20 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica nel centro di Palermo, colpito alla testa da un’arma da fuoco in piazza Spinuzza, a pochi passi dal Teatro Massimo. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3:30, durante una rissa scoppiata davanti al locale “O Scruscio”, gestito dai genitori della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovanissimi avrebbe dato origine a una violenta lite tra i tavolini del locale. Paolo Taormina sarebbe intervenuto nel tentativo di calmare la situazione, cercando di fermare l’aggressione ai danni di un ragazzo caduto a terra. Testimoni riferiscono che il giovane era quasi riuscito a riportare la calma quando uno dei presenti avrebbe estratto una pistola, sparando un colpo da distanza ravvicinata che lo ha raggiunto alla testa.

Non è tuttavia escluso che l’omicidio sia stato commesso con un’arma da taglio; sarà l’autopsia, disposta dalla Procura, a chiarire la dinamica e la causa esatta della morte. Dopo il delitto, gli aggressori si sarebbero allontanati rapidamente a bordo di scooter.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Reparto operativo e della compagnia di piazza Verdi, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in vicolo Lettighieri e nelle vie circostanti.

“Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Mi avete tolto la speranza”, ha gridato la madre della vittima, circondata da parenti e amici davanti al locale.

👁 Articolo letto 460 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.