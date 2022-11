Palermo – Schifani: «Buon lavoro al nuovo prefetto Cucinotta»

┬źAuguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, che in queste ore ha ricevuto l’incarico dal Consiglio dei ministri. Il suo importante bagaglio professionale e la sua esperienza maturata negli anni non potranno che essere qualit├á fondamentali sia per la citt├á che per l’intera provincia.

Sono certo che ci sarà massima collaborazione tra istituzioni. Un ringraziamento va al prefetto vicario Anna Aurora Colosimo, che ha guidato la prefettura in queste settimane di vacatio». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.