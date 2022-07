Palermo – Rissa in un Pub, chiuso il locale per 30 giorni

Il Questore della provincia di Palermo ha sospeso per trenta giorni la licenza del locale ā€œPrivilegeā€ di Isola delle Femmine.

Il provvedimento adottato, ex articolo 100 T.U. delle leggi di P.S., istruito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Palermo, prende le mosse da due gravi episodi di violenza, avvenuti lo scorso mese di giugno, uno dei quali in particolare, sfociato in rissa maturata proprio allā€™interno del citato locale e che ha visti coinvolti una ventina di giovani.

In quella circostanza, era apparsa inoltre grave la condotta del titolare dellā€™esercizio a partire dal quale erano maturati i disordini, in considerazione del fatto che aveva omesso di allertare per tempo le Forze dellā€™Ordine, chiamate invece da alcuni cittadini.

Il provvedimento adottato dal Questore della provincia di Palermo interviene a seguito di capillari controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Carini anche con riguardo allā€™esercizio commerciale in argomento.