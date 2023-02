Palermo: la Polizia interviene in una lite per futili motivi e arresta un uomo armato di coltello

Palermo: la Polizia interviene in una lite per futili motivi e arresta un uomo armato di coltello

La Polizia di Stato è intervenuta oggi nel centro storico di Palermo in seguito ad una segnalazione di una lite tra due soggetti. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno identificato uno dei soggetti coinvolti nella lite, grazie anche alla collaborazione di un cittadino che ha richiesto l’intervento della Polizia.

Dopo le verifiche di rito, i poliziotti hanno trovato che l’uomo identificato aveva un coltello addosso. Di conseguenza, è stato indagato in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio.

L’evento si è verificato in via dei Benedettini e gli agenti sono stati chiamati tramite la linea di emergenza 112. La lite sarebbe scaturita per motivi futili e sarebbe degenerata in violenza.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha istituito un’indagine per approfondire la vicenda. L’arrestato dovrà ora rispondere dell’accusa di porto abusivo di arma da taglio.

© Riproduzione riservata.