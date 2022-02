Palermo – Polizia di Stato e associazione “Quarto Savona 15” donano computer alla scuola

La Polizia di Stato, ancora una volta, entra nelle scuole ed in questa circostanza è per una iniziativa di solidarietà promossa dall’Associazione “Quarto Savona 15”.

Infatti, presso l’Istituto Comprensivo “Maredolce” nel Quartiere Oreto ha avuto luogo una cerimonia, a cui hanno partecipato il Questore della provincia di Palermo, dr. Leopoldo Laricchia, il Presidente dell’Associazione “Quarto Savona 15”, Sig.ra Tina Martinez Montinaro ed il dr. Tinebra in rappresentanza dell’Automobile Club Italia, per la donazione di 30 computer fissi.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte della dirigenza scolastica e degli alunni per l’iniziativa, frutto di una perfetta sinergia, firmata da Polizia di Stato ed Associazione Q.S.15 che, in un contesto ad alto rischio di dispersione scolastica, acquista un valore simbolico che va ben oltre quello materiale.

La Polizia di Stato è sempre molto attenta ai problemi sociali che dilagano tra i giovani e gli incontri nelle scuole sono occasioni preziose per fare prevenzione attraverso la conoscenza ed il dialogo.

I computer, offerti dall’Automobile Club Italia, saranno un ulteriore strumento nelle mani delle istituzioni scolastiche per la formazione degli adulti di domani e per una cultura digitale condivisa.

Nel corso dell’incontro, una rappresentanza numericamente significativa degli studenti del “Maredolce” ha voluto presentare, sia in lingua italiana che in inglese, al sig. Questore lavori e progetti su tematiche di grande respiro, concernenti l’attualità , tra le quali la violenza di genere, il dissesto idrogeologico e l’inquinamento ambientale dovuto alla plastica. I lavori hanno denotato un notevole livello di maturità e preparazione acquisita ed hanno quindi arricchito un evento ove, ancora una volta, si è dimostrato come i giovani riescano a stupire gli adulti.