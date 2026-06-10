Palermo ospita la Giornata nazionale della Marina militare

Si è svolta questa mattina al porto di Palermo la cerimonia dedicata alla Giornata nazionale della Marina militare italiana, evento che quest’anno ha avuto come sede la Sicilia. Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, insieme ai vertici della Forza armata.

Presente anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che nel corso del suo intervento ha evidenziato il significato della ricorrenza per il territorio regionale. Schifani ha sottolineato come la Sicilia accolga con soddisfazione la celebrazione nazionale dedicata alla Marina militare, riconoscendone il ruolo svolto quotidianamente sia nella tutela dei confini dello Stato sia nelle operazioni internazionali.

Nel suo discorso, il governatore ha richiamato l’attività del personale impegnato nelle missioni all’estero, evidenziando il contributo fornito alla salvaguardia della pace, al rispetto del diritto internazionale e alla difesa dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e dal sistema democratico del Paese.

“È una giornata significativa per la nostra Regione”, ha dichiarato Schifani, ricordando il valore del lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della Marina militare italiana. Il presidente ha inoltre espresso apprezzamento per l’operato del corpo, definendolo un servizio caratterizzato da professionalità e dedizione.

Rivolgendosi al personale della Forza armata, Schifani ha infine manifestato il ringraziamento della comunità siciliana per l’attività svolta quotidianamente. “A tutto il personale va la gratitudine dei siciliani per l’impegno silenzioso e costante con cui porta avanti la propria missione al servizio dell’Italia”, ha affermato il presidente della Regione nel corso della cerimonia svoltasi nel capoluogo siciliano.

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