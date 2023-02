Palermo: Operazione antidroga dei Carabinieri nella piazza di spaccio del quartiere Altarello di Baida, 7 indagati

Nella città di Palermo, questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare contro sette persone coinvolte in diversi reati. L’azione è stata frutto di una complessa attività investigativa durata da agosto 2020 a marzo 2021 e costituisce il proseguo dell’operazione “Panaro”. Tra i reati contestati ci sono la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e furto in abitazione.

L’indagine ha permesso di raccogliere un quadro indiziario a carico degli indagati relativamente alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti nel quartiere Altarello di Baida, e di approfondire i rapporti criminali e i canali di approvvigionamento dello stupefacente documentando anche un tentativo di estorsione finalizzato a riscuotere il pagamento di un ingente quantitativo di droga.

Inoltre, i Carabinieri hanno rilevato che gli indagati si sarebbero occupati della gestione di una piazza di spaccio all’interno del quartiere Altarello di Baida, ove sarebbe avvenuta la vendita al dettaglio di cocaina, crack, hashish e marijuana. Stimano che il giro d’affari fosse di circa 100.000 euro su base annua e hanno individuato la base operativa del gruppo in una taverna abusiva adibita a ritrovo della tifoseria ultras del Palermo.

I militari hanno identificato due degli indagati come grossisti che sarebbero stati dediti all’attività di rifornimento costante della piazza di spaccio, hanno documentato un episodio estorsivo in cui due dei soggetti colpiti da misura avrebbero richiesto ai gestori della piazza di spaccio il pagamento di un ingente quantitativo di droga risalente a cinque anni prima, e hanno individuato un ulteriore indagato quale indiziato di un furto in abitazione.

Durante l’operazione, i militari hanno anche effettuato una perquisizione presso l’abitazione di uno degli indagati destinatario della misura degli arresti domiciliari, ove sono stati rinvenuti 220 grammi di cocaina pura in cristalli e la somma di denaro di 2.415 euro, provento dell’illecita attività di spaccio.

L’ordinanza applicativa di misura cautelare è stata emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura di Palermo. Gli indagati sono stati colpiti da diverse misure cautelari, con due in custodia cautelare in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto ad obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. L’operazione si è rivelata particolarmente complessa e fruttuosa grazie all’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Monreale.