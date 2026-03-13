Palermo, inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’Ospedale Cervello

A Palermo è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello, al termine di un intervento di ristrutturazione che restituisce alla piena operatività una delle principali strutture di emergenza della Sicilia. Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara.

L’intervento ha interessato circa duemila metri quadrati di spazi completamente rinnovati e dotati di servizi aggiornati. Secondo quanto spiegato dall’assessore Faraoni, il nuovo pronto soccorso rientra in un più ampio programma di riqualificazione della rete dell’emergenza regionale. «L’inaugurazione di oggi restituisce alla piena funzionalità una delle strutture di emergenza-urgenza più grandi della Sicilia, uno dei 25 pronto soccorso che stiamo completando all’interno di un piano di riqualificazione mai visto prima nell’Isola, avviato con l’impulso del presidente Schifani», ha dichiarato.

L’assessore ha sottolineato come la struttura rappresenti un riferimento sanitario non solo per la città di Palermo ma anche per un bacino territoriale più ampio. «Oggi consegniamo alla comunità circa duemila metri quadrati di servizi rinnovati e innovativi, punto di riferimento per un’area che va oltre il capoluogo. In un sistema sanitario regionale dobbiamo lavorare in integrazione con le altre strutture».

Faraoni ha inoltre ricordato la tradizione professionale dell’ospedale Cervello, evidenziando la presenza di competenze in grado di affrontare anche situazioni cliniche complesse e di contenere il ricorso alle cure fuori regione.

Nel suo intervento ha infine ribadito il percorso di riqualificazione in corso nella sanità siciliana. «Il sistema sanitario regionale sta intervenendo sugli spazi e sulle infrastrutture per adeguarli ai livelli di qualità richiesti», ha affermato, ringraziando la direzione aziendale per il rispetto dei tempi di realizzazione e per il lavoro svolto.

