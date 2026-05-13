Palermo, in pensione il cane Ron del Nucleo Cinofili dei Carabinieri

Si conclude il servizio operativo di Ron, cane antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Palermo Villagrazia, impiegato per anni nelle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti in Sicilia. Il pastore tedesco, considerato uno dei cani più esperti dell’unità, è stato protagonista di numerose operazioni condotte insieme al proprio conduttore.

Nel corso della carriera, Ron ha partecipato a centinaia di interventi contribuendo al rinvenimento di sostanze stupefacenti nascoste in luoghi particolarmente difficili da individuare. Tra gli episodi ricordati dal reparto vi sono sequestri effettuati all’interno di edifici abbandonati, intercapedini di tetti e vani occultati dietro rivestimenti murari.

Tra i casi più significativi viene citata una perquisizione durante la quale il cane segnalò droga nascosta in confezioni sottovuoto collocate in un frigorifero insieme ad alimenti. Secondo quanto riferito dal Nucleo Cinofili, Ron riuscì a individuare con precisione il nascondiglio senza lasciarsi distrarre dagli odori presenti.

Dal reparto sottolineano inoltre il rapporto sviluppato tra il cane e il suo conduttore. “Ron ha insegnato al suo conduttore l’importanza di un’intesa assoluta. Un binomio uomo-cane che ha operato come un’unica entità”, spiegano i militari del Nucleo Cinofili di Palermo.

Con il pensionamento di Ron, le attività operative saranno affidate a Dea, giovane unità cinofila già inserita nel percorso di addestramento dell’Arma. Il cane proseguirà il lavoro di prevenzione e contrasto al traffico di droga secondo i protocolli previsti dal reparto specializzato dei Carabinieri.

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