Palermo, guida contromano in autostrada: un 75enne rischia una tragedia

Un incidente stradale pu√≤ accadere in qualsiasi momento, soprattutto quando si commettono gravi errori di guida come quello compiuto da un 75enne sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo. L’uomo, a bordo della sua Alfa Romeo, ha percorso ben 20 chilometri contromano sulla corsia opposta rischiando di provocare un disastroso incidente. La sua corsa √® stata fermata a Villagrazia di Carini dalla polizia stradale, ma il pericolo √® stato alto per un lungo tratto della strada.

Numerosi automobilisti che incrociavano il 75enne sulla propria corsia hanno subito allertato le autorità tramite il 112, temendo il peggio. Fortunatamente, non ci sono stati né feriti né danni, grazie alla prontezza di tre pattuglie della polizia stradale che sono intervenute tempestivamente.

Il costo dell’errore del conducente sar√† molto alto: la sua patente di guida gli √® stata ritirata, il mezzo sequestrato e multe salate gli saranno notificate. La legge non tollera comportamenti cos√¨ pericolosi sulla strada e non √® disposta a fare sconti a chi mette in pericolo la vita degli altri.

L’episodio fa riflettere sulla responsabilit√† di ciascuno in un’ottica di sicurezza stradale. L’et√† avanzata del conducente potrebbe aver influito sull’errore, ma non giustifica la sua pericolosa azione. √ą necessario essere sempre vigili e attenti alla guida, rispettando le regole del codice stradale per la propria incolumit√† e quella degli altri.

