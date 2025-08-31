Palermo fermato da palo e traversa: 0-0 col Frosinone

Al “Barbera” il Palermo non va oltre lo 0-0 contro il Frosinone in una gara caratterizzata da un primo tempo equilibrato e da una ripresa più vivace dei padroni di casa. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sugli spalti insieme a oltre 32 mila spettatori, la formazione di Inzaghi ha sfiorato il successo senza però riuscire a concretizzare.

Nella seconda parte di gara Joel Pohjanpalo è stato protagonista con due occasioni nitide, fermate rispettivamente dal palo e dalla traversa. Due episodi che hanno sintetizzato la serata dei rosanero, vicini al vantaggio ma frenati dalla sfortuna. Nel primo tempo, invece, il Frosinone ha mostrato maggiore incisività, con un atteggiamento aggressivo e ordinato impostato da Alvini. Tra i protagonisti, Marchizza ha limitato con continuità Brunori, poco incisivo e mai realmente pericoloso.

Il Palermo ha faticato a trovare spazi, con un giro palla lento e con i trequartisti incapaci di liberarsi tra le linee. Né Brunori né Gyasi hanno inciso nella fase iniziale, lasciando spesso isolato il reparto offensivo. Inzaghi ha confermato l’undici visto all’esordio con la Reggiana, inserendo Joronen al posto dell’infortunato Bardi.

La partita si è chiusa senza reti e con il rammarico dei siciliani, che avrebbero potuto approfittare della spinta del pubblico per centrare il secondo successo consecutivo e issarsi momentaneamente in testa alla classifica.

