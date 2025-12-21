Palermo, donna ferita da colpo di fucile nella zona della movida

Una donna di 33 anni, identificata con le iniziali V. P., è rimasta gravemente ferita nella notte a Palermo dopo essere stata colpita da un colpo di fucile esploso in piazzetta Nascè, nel pieno della zona della movida cittadina. L’episodio si è verificato intorno alle 2.30.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, sarebbe stato esploso un unico colpo, partito accidentalmente da un fucile custodito all’interno di una Smart parcheggiata nella zona. A bordo del veicolo si trovavano un uomo e una donna. Al momento gli inquirenti escludono l’ipotesi di un regolamento di conti, ritenendo che la vittima non fosse un obiettivo diretto.

La donna è stata raggiunta dal proiettile alla spalla ed è stata soccorsa dal personale sanitario, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono state definite gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Dopo lo sparo, l’auto si sarebbe allontanata rapidamente dal luogo dell’accaduto. Durante la fuga, la Smart avrebbe investito due pedoni in via Mazzini, causando loro ferite non gravi, per poi proseguire in direzione di piazza Don Bosco.

Intorno alle 3 l’area di piazzetta Nascè è stata interdetta al traffico e delimitata con transenne da Polizia e Carabinieri. Sul posto sono stati avviati i rilievi tecnici e le attività investigative per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Le indagini proseguono.

