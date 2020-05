Palermo – Denunciate 7 persone partecipanti ad una gara di clandestina di cavalli

I Carabinieri del Gruppo di Palermo, con l’ausilio dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura, hanno elevato oltre 16.000 euro di sanzioni a 7 persone ritenute a vario titolo organizzatori e partecipanti di una corsa clandestina di cavalli avvenuta nelle prime ore del giorno dello scorso lunedì 27 aprile.

La gara, iniziata alle 06.30 circa in piazza Indipendenza, si è articolata lungo la via Ernesto Basile ed è stata ripresa e diffusa su social network dagli stessi intervenuti.

Nello specifico i militari hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni nei quartieri “Ballarò” e “Villaggio Santa Rosalia”, individuando tre scuderie dove dimoravano 7 quadrupedi, che non rispondevano a tutti i criteri di legge.

Inoltre tutti sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni governative per il contenimento pandemico.

Sono ancora in corso accertamenti volti all’identificazione degli altri partecipanti che sono stati ripresi nel video e dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tragitto. L’Autorità Giudiziaria è stata informata per i reati di concorso in maltrattamento di animali e competizioni tra animali non autorizzate.