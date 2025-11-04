Palermo, ciclista 77enne muore dopo scontro con uno scooter

Un uomo di 77 anni, Giuseppe Gargano, è deceduto a Palermo in seguito a un incidente avvenuto in via Gaetano Daita. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava percorrendo la strada in bicicletta provenendo da via Archimede quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe effettuato una manovra in controsenso. In quel momento sopraggiungeva un giovane alla guida di uno scooter elettrico, contro il quale il ciclista si sarebbe scontrato.

L’impatto è stato violento e Gargano è morto sul colpo, nonostante i tentativi di soccorso immediati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e dell’infortunistica della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le testimonianze di alcuni passanti e visionando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di chiarire la sequenza degli eventi e stabilire eventuali responsabilità.

