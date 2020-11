Palermo – Chiude il locale ma continua la serata con i clienti dentro

Sabato sera, i Carabinieri della Stazione di Villafrati, nell’ambito dei servizi svolti per il contenimento dell’emergenza sanitaria covid-19, transitando dinanzi a un bar in viale Europa, udivano schiamazzi provenienti dall’interno dell’esercizio pubblico.

Dalla saracinesca scorrevole chiusa, notavano un bagliore, segno inequivocabile che all’interno del locale si stava svolgendo un’attività non autorizzata.

Nel corso del controllo, accertavano la presenza, oltreché del proprietario, di quattro persone intente a consumare cibi e bevande.

All’attività commerciale è stata comminata la sanzione della chiusura per 5 giorni, poiché non rispettava l’orario di chiusura; il gestore e gli avventori sono stati sanzionati amministrativamente per un importo complessivo pari a euro 2000.

Già nello scorso mese di marzo, durante il cosiddetto “primo lockdown” i Carabinieri di Misilmeri avevano chiuso un’attività , nella frazione Portella di Mare, di somministrazione di cibi e bevande che manteneva aperto l’esercizio in barba ai divieti vigenti, allora fu un video che girava di chat in chat a fare scoppiare il caso.