Palermo, al via il secondo Master “Coaching x Pharmacist”

Prende il via la seconda edizione del Master Executive biennale “Coaching x Pharmacist”, percorso formativo rivolto ai giovani farmacisti e finalizzato alla preparazione di nuove figure professionali destinate a ricoprire ruoli di responsabilità nel settore farmaceutico. L’iniziativa, promossa da Federfarma Palermo e dall’Ordine dei farmacisti di Palermo in collaborazione con l’Università di Palermo e con il contributo di docenti dell’Università di Torino, amplia quest’anno la platea dei partecipanti coinvolgendo professionisti provenienti da tutte le province siciliane.

La presentazione ufficiale del progetto e del relativo bando è in programma domani, 27 giugno, alle ore 16.30, presso Palazzo Steri, sede del Rettorato dell’Università di Palermo. Il corso metterà a disposizione 30 posti destinati a giovani farmacisti della Sicilia. Il bando di partecipazione sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Il percorso didattico, con frequenza obbligatoria, punta a sviluppare competenze che spaziano dagli aspetti professionali e sindacali all’innovazione tecnologica, includendo l’intelligenza artificiale, l’evoluzione del ruolo del farmacista all’interno del Servizio sanitario nazionale, le attività sul territorio, la comunicazione istituzionale e le politiche sanitarie.

Alla presentazione interverranno, tra gli altri, Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo, Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia, Roberto Lagalla, sindaco metropolitano di Palermo, e Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo. Prevista inoltre la partecipazione dei docenti degli Atenei di Palermo e Torino che coordineranno il Master, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del comparto sanitario.

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