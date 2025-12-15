Palermo, 15 richieste di arresto per il rilascio illecito delle salme

Il rilascio delle salme presso il Policlinico di Palermo sarebbe stato oggetto di un sistema illecito strutturato, emerso da un’indagine della Procura del capoluogo siciliano coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. I magistrati hanno avanzato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di arresto per 15 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra i destinatari del provvedimento figurano operatori della camera mortuaria dell’ospedale, titolari di imprese funebri e alcuni loro dipendenti. La richiesta è stata notificata e il gip dovrà ora fissare gli interrogatori preventivi, al termine dei quali deciderà sull’eventuale applicazione delle misure cautelari.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione criminale avrebbe operato all’interno dell’obitorio con una struttura definita e regole precise per la ripartizione dei proventi. Gli operatori ospedalieri, in cambio di somme di denaro comprese tra 50 e 200 euro, avrebbero agevolato e accelerato le pratiche necessarie per il rilascio delle salme, le vestizioni e la gestione degli adempimenti burocratici affidati dalle famiglie alle imprese funebri. Sarebbe stato predisposto un vero e proprio tariffario, applicato sistematicamente. Gli imprenditori che rifiutavano di aderire al meccanismo illecito, secondo l’accusa, venivano minacciati e ostacolati nello svolgimento dell’attività.

L’indagine ha avuto origine a Milano, dove gli investigatori hanno intercettato uno dei titolari di un’agenzia funebre palermitana incaricato da un collega lombardo di curare le pratiche per il trasferimento nel capoluogo meneghino della salma di un uomo deceduto in Sicilia. Nel corso della conversazione, l’indagato avrebbe ammesso di aver versato 100 euro a un operatore della camera mortuaria, spiegando che «perché qui funziona così». Da quell’episodio sarebbero partiti ulteriori accertamenti, che hanno consentito di delineare l’esistenza di un sistema corruttivo radicato.

👁 Articolo letto 192 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.