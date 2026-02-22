Paga la spesa al supermercato con soldi falsi, denunciato dalla Polizia

Un uomo residente ad Acireale è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di effettuare un pagamento con monete da 2 euro risultate contraffatte all’interno di un supermercato della città. L’episodio si è verificato quando il cliente, dopo aver concluso la spesa, ha cercato di saldare il conto utilizzando diverse monete prelevate dal proprio marsupio. Le anomalie evidenti hanno insospettito il personale dell’esercizio commerciale, che ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale sono giunti rapidamente sul posto, individuando l’uomo ancora alla cassa. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nel marsupio 280 monete da 2 euro, per un valore complessivo di 560 euro, risultate difformi rispetto agli esemplari autentici.

Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato diverse irregolarità, tra cui il disegno opaco e poco definito, la punzonatura del bordo approssimativa, caratteristiche magnetiche non conformi e un peso superiore rispetto alle monete originali. Le differenze, secondo quanto rilevato, erano percepibili anche al tatto. Per ulteriori verifiche, gli agenti hanno richiesto indicazioni operative ai funzionari della Banca d’Italia, attivando le procedure previste in materia di falsificazione monetaria.

Contestualmente sono state svolte verifiche sull’identità dell’uomo attraverso le banche dati delle forze dell’ordine. Il soggetto è risultato gravato, negli ultimi cinque anni, da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, tra cui truffa, rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché violazioni di provvedimenti dell’Autorità e misure restrittive. Di recente aveva concluso la misura dell’obbligo di dimora. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per falsificazione e spendita di monete contraffatte.

