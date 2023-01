Ottima prestazione degli allievi dell’IC di Gioiosa Marea al Trofeo “Pietro Baratta”

di Maria Cristina Miragliotta – La 8^ edizione della Corsa Campestre Trofeo “Pietro Baratta” organizzata dall’istituto Borghese Faranda di Patti ha visto la partecipazione di diversi Istituti Comprensivi del territorio. Tra questi, l’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea si è distinto per l’ottima prestazione dei propri allievi, preparati e seguiti dal prof. Nino Busacca.

Nella categoria ragazzi, il primo classificato è stato Zampino Iacopo, seguito da Fasolo Lorenzo al secondo posto e da Gentile Riccardo al terzo. Nella categoria ragazze, la prima classificata è stata Toto Lucca Bianca, seguita da Nocifora Ilenia al secondo posto e da Ferlazzo Giorgia con un ottimo piazzamento.

Nella categoria cadetti, Raffaele Gabriel ha ottenuto il secondo posto e Franco Ludovico il terzo. Ottimi piazzamenti sono stati raggiunti anche da Manuel Merenda, Matassa Paolo, Crifo Simone e Piraino Vincenzo. Nella categoria cadette, la prima classificata è stata Carianni Aurora, seguita da Ceraolo Vanessa al secondo posto. Ottimi piazzamenti sono stati raggiunti anche da Ziino Ludovica, Lia Livia, Napoli Giorgia e Toto Lucca Flavia.

La competizione, tenutasi il 26 gennaio 2023, è stata un momento di aggregazione per tutti i partecipanti, sostenuti dall’incoraggiamento dei familiari e degli insegnanti che hanno assistito alla gara. Una giornata ricca di gare emozionanti in cui i giovani atleti si sono confrontati con grande sportività e grinta.

Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata manifestata dal dirigente scolastico dell’IC, prof. Leon Zingales, che si è complimentato con i ragazzi e ha ribadito come queste siano occasioni per promuovere lo sport e l’attività fisica tra i giovani, incoraggiando uno stile di vita sano e attivo.