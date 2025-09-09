Ospedali senza diagnostica: la denuncia dell’onorevole Calderone

Il Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, Onorevole Tommaso Calderone, ha diffuso una nota in merito alle condizioni dei presidi ospedalieri di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, richiamando l’attenzione sulle criticità che ne compromettono il funzionamento.

Secondo quanto evidenziato, la situazione dell’ospedale di Milazzo è resa particolarmente problematica dalla persistente inattività della risonanza magnetica, “strumento imprescindibile per la diagnosi precoce di patologie di rilevante complessità e importanza clinica”. Calderone sottolinea che tale fermo, già segnalato all’Assessorato oltre un mese fa, ha generato “ritardi significativi nelle diagnosi e costretto l’utenza a rivolgersi a strutture distanti o al circuito privato, configurando così una grave lesione del diritto alla tutela della salute”.

Analoghe preoccupazioni riguardano l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il macchinario radiografico risulta non operativo, determinando l’assenza di un servizio diagnostico considerato essenziale.

Il Presidente della Commissione invita il Presidente della Regione Siciliana e l’Assessore alla Salute a intervenire “con la dovuta urgenza e autorevolezza” presso la Direzione generale dell’ASP Messina, sollecitando interventi immediati per garantire la riattivazione delle apparecchiature.

“La piena funzionalità dei macchinari diagnostici nei due nosocomi – si legge nella nota – è condizione necessaria per la tutela effettiva della salute pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini del comprensorio”. La comunicazione è stata inviata, per competenza, al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale alla Sanità.

👁 Articolo letto 228 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.